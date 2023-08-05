Людмила выиграла в столице США уже восемь матчей подряд.

WTA 500. Вашингтон. Четвертьфинал

Людмила Самсонова (Россия, 8) — Марта Костюк (Украина) — 6:4, 6:2

Последнее слово в российско-украинском противостоянии на турнире WTA 500 в Вашингтоне осталось все же за теннисисткой из нашей страны. Да, в матче второго круга между Элиной Свитолиной и Дарьей Касаткиной верх взяла украинка, но и она уже вылетела, уступив американке Джессике Пегуле. В свою очередь, четвертьфинал Людмилы Самсоновой и Мартой Костюк остался за действующей чемпионкой из России. Причем в этой встрече Самсонова отдала всего шесть геймов, а в сумме на пути к полуфиналу проиграла только 14 геймов. Похоже, Людмила вновь обретает себя после затяжного спада.

Преодолевая спад

Организаторы турнира в Вашингтоне, напомним, решились на ноу-хау — стали официально предупреждать зрителей о том, что рукопожатий между россиянками и украинками после очных встреч не будет. Так что гула и свиста от болельщиков избежать удалось, хотя в столице США таких теннисных дуэлей только в одиночном разряде было две. Причем матч между Костюк и Самсоновой казался не таким уж и вероятным, ведь на пути Марты стояла теннисистка топ-10, вторая сеяная француженка Каролин Гарсия. Однако победительница итогового турнира WTA-2022 неожиданно была разгромлена украинкой — счет 6:2, 6:3 в пользу Марты. До этого только на тай-брейке решающего третьего сета Костюк дожала экс-чемпионку US Open Бьянку Андрееску из Канады.

В свою очередь, Самсонова выиграла оба своих первых матча (у американки Даниэль Коллинз и румынки Сораны Кирсти) с одинаковым счетом 6:1, 6:3. И это после затяжной серии неудач. В феврале во многом благодаря выходу в финал турнира WTA 500 в Абу-Даби, где она уступила в драматичном матче швейцарке Белинде Бенчич 6:1, 6:7, 4:6, Самсонова поднялась на 12 место в рейтинге. Тогда казалось, что вот Людмила ворвется в топ-10 и станет первой ракеткой России.

Людмила Самсонова. Фото USA Today Sports

Но тут результаты внезапно пошли вниз — почти за полгода Самсонова ни разу не выиграла больше двух матчей подряд и не продвинулась дальше четвертьфинала. Даже не столь любимой траве, где два года назад в Берлине завоевала свой дебютный титул и блеснула ан Уимблдоне. Сейчас же в столице Германии она на старте вылетела от соотечественницы Екатерины Александровой. Еще более сенсационным выглядело поражение на старте Уимблдона от Аны Богдан из Румынии. С тех пор Людмила не выходила на корт, видимо, пытаясь перезагрузиться перед американской серией турниров.

Разгром после слабого старта

Именно в США Самсонова в конце прошлого лета раскрылась во всей красе — выиграла титулы в Вашингтоне и Кливленде, дошла до четвертого круга US Open, заработав 800 очков. А с учетом титула в Токио до конца сентября 2023-го россиянке предстоит защищать 1270 баллов. То есть больше половины всего очкового запаса — сейчас у 24-летней теннисистки в активе 2315 очков и 18 место в рейтинге.

Что ж, похоже, Людмила успела набрать форму в столь важный для себя момент. Причем в Вашингтоне она может даже прибавить себе очков в копилку. Ведь статус турнира поднялся — с WTA 250 до WTA 500. И пока все получается — с учетом прошлогоднего титула Самсонова выиграла уже восемь матчей подряд, причем за счет фирменного агрессивного тенниса с мощнейшими ударами. Именно так была добыта победа и над Костюк.

Примечательно, что украинка первой сделала брейк — уже в дебюте она взяла подачу россиянки и повела в стартовой партии 2:0. Вот только сразу же Самсонова оформила обратный брейк, пусть и не без помощи соперницы — решающее очко в гейме Марта проиграла двойной ошибкой. Еще одна двойная при «ровно» в девятом гейме, вероятно, стоило Костюк первого сета. Россиянка в следующем розыгрыше здорово и очень активно сыграла на приеме. А затем при 5:4 и 30:30 завершила партию эйсом и роскошным ударом в движении справа по диагонали.

Людмила Самсонова. Фото USA Today Sports

Во второй партии Людмила сделала первый брейк в третьем гейме, затем еще один, повела 4:1, пусть и отдала затем свою подачу. Но надежды у болельщиков Костюк теплились недолго, вскоре Самсонова взяла еще одну подачу Марты и вышла подавать на матч. Справившись с задачей на «отлично». Победа совершенно заслужена — Костюк билась, цеплялась, прекрасно бегала, но все равно не могла справиться с мощью и агрессией россиянки.

«Это особое место для меня. Так здорово играть после столь непростого периода... Возможно, мне просто везет. Что касается игры, то я старалась быть терпеливой», — прокомментировала победу над Костюк россиянка. В полуфинале она сыграет с победительницей матча своей давней оппонентки Бенчич (ей она, повторимся, проигрывала в Дубае, зато обыгрывала в финале в Берлине и в финале Кубка Билли Джин Кинг) и американки Кори Гауфф.

Примечательно, что россиянка выиграла в этот день еще одно противостояние. Причем сразу против двух украинок. Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд обыграли в полуфинале соревнований дуэтов сестер Надю и Людмилу Киченок. Теперь за титул они сыграют с Алексой Гуарачи из Чили и румынкой Моникой Никулеску.