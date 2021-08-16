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Квитова победила Кис на турнире в Цинциннати и может сыграть с Александровой

16 августа 2021, 23:49
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Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла американку Мэдисон Кис (7:5, 6:4) в матче первого раунда турнира WTA в Цинциннати (США).

Следующей соперницей чешки станет победительница пары Екатерина Александрова (Россия) — Дженнифер Брэди (США).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Петра Квитова (Чехия, 11) — Мэдисон Кис (США) — 7:5, 6:4

Елена Остапенко (Латвия) — Тамара Зиданшек (Словения) — 7:5, 6:1

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Евгений Петров все материалы автора

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