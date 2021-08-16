Квитова победила Кис на турнире в Цинциннати и может сыграть с Александровой
16 августа 2021, 23:49
Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла американку Мэдисон Кис (7:5, 6:4) в матче первого раунда турнира WTA в Цинциннати (США).
Следующей соперницей чешки станет победительница пары Екатерина Александрова (Россия) — Дженнифер Брэди (США).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Петра Квитова (Чехия, 11) — Мэдисон Кис (США) — 7:5, 6:4
Елена Остапенко (Латвия) — Тамара Зиданшек (Словения) — 7:5, 6:1
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