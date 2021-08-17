Касаткина в паре с Контавейт вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Дарья Касаткина в паре с эстонкой Анетт Контавейт в первом круге турнира в Цинциннати в парном разряде победила американок Эмму Наварро и Пейтон Стирнс.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 7:5. Победительницы сделали 4 эйса и совершили одну двойную ошибку, а также реализовали 6 брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге Касаткина и Контавейт встретятся с чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. Крейчикова выбила Касаткину на старте турнира в одиночном разряде.