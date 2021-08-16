Осака расплакалась после вопроса и ушла с пресс-конференции
16 августа 2021, 23:35
Японская теннисистка Наоми Осака попала в неприятную ситуацию перед стартом соревнований на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати.
«Почему вы не любите общаться с прессой несмотря на то, что многое получаете от ее внимания?» — жестко спросил представитель СМИ.
Японка расплакалась после этого вопроса и ушла с пресс-конференции. Спустя какое-то время Наоми вернулась и говорила с журналистами дальше.
Осака — вторая богатейшая теннисистка в мире. По информации Sportico, ее доход за последний год составил 55,2 млн долларов.
Ранее Наоми Осака приняла решение сняться с Открытого чемпионата Франции из-за психологических проблем.
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