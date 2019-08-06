Кузнецова – во втором раунде турнира в Монреале

Россиянка Светлана Кузнецова в первом раунде турнира в Монреале (Канада) одержала победу над китаянкой Сиюй Ван – 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 11 минут.
Во втором круге Кузнецова встретится с победительницей противостояния Мэдисон Киз (США) – Донна Векич (Хорватия).
Напомним, что Кузнецова долгое время не могла получить американскую визу.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale
Призовой фонд 2 529 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Светлана Кузнецова (Россия) – Сиюй Ван (Китай) – 6:2, 6:4
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