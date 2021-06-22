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Кузнецова проиграла Контавейт на старте турнира в Истборне

21:45
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Россиянка Светлана Кузнецова не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире в Истборне. На старте соревнования она проиграла представительнице Эстонии Анетт Контавейт в трех сетах.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Viking International Eastbourne

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Анетт Контавейт (Эстония) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:4, 3:6, 6:3

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