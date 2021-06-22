Украинка Ястремская прокомментировала снятие обвинений по делу о допинге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская отреагировала на оправдательный приговор по делу в употреблении допинга. Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что ее временное отстранение от соревнований прекращено с 22 июня, санкции к ней применяться не будут.

«Я узнала об этом решении еще вчера. Трибунал признал, что положительный результат допинг-пробы был вызван внешним загрязнением, а не моей виной или небрежностью, вследствие чего на меня не наложили никаких санкций. Поэтому я могу немедленно возобновить свою карьеру.

За последние 6 месяцев я через много прошла, мне было тяжело справиться с негативными комментариями в мою сторону. Хочу поблагодарить свою семью, адвокатов, агента за их постоянную поддержку. Также благодарю болельщиков за любовь и послания, которые я получила в этот нелегкий период.

Сейчас я с нетерпением жду возвращения к своей страсти — теннису. Его у меня отняли слишком надолго, не могу дождаться возвращения в тур", — говорится в заявлении Ястремской, опубликованном в Twitter.

24 ноября 2020 года в допинг-тесте спортсменки были обнаружены метаболиты местеролона.

21-летняя Ястремская за свою карьеру выиграла три турнира WTA и три ITF в одиночном разряде, а также три турнира ITF в паре.