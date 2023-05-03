Чесноков поделился впечатлениями от победы Кудерметовой над Пегулой

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился впечатлениями от победы Вероники Кудерметовой над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Мадриде.

«Не ожидал, что Вероника соберется после провала во втором сете и выиграет третью партию. После того, как она проиграла 0:6, было ощущение, что у нее какое-то недомогание, потому что было очень много ошибок. В начале второго сета она отпустила Пегулу достаточно далеко и уже поняла, что не вытащит. Решила настроиться на третий сет. И ей это удалось. Дальше, скорее всего, будет матч с Игой Свентек. Они уже встречались в этом году в Дохе. Вероника тогда выиграла всего один гейм. Но там корты очень медленные, медленнее, чем на грунте в Мадриде. Полуфинал уже отличный результат для Кудерметовой, она выполнила свою задачу. Я думаю, что у нее получится дать бой Свентек. Она сейчас в хорошей форме», — приводит слова Чеснокова Metaratings.ru.

Кудерметова ожидает соперницу по полуфиналу турнира в Мадриде. За выход в финал россиянка поборется с первой ракеткой мира из Польши Свентек или хорваткой Петрой Мартич, занимающей 33-е место в рейтинге WTA.