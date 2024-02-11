Кудерметова проиграла Коллинз в первом круге турнира в Дохе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила американке Дэниэлл Коллинз в первом круге турнира в Дохе (Катар) — 5:7, 3:6.
Игра продолжалась 1 час 53 минуты.
Во втором круге Коллинз сыграет с победительницей пары Мария Боузкова (Чехия) — София Кенин (США).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дэниэлл Коллинз (США, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 13) — 7:5, 6:3
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