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11 февраля, 20:37

Рыбакина — о победе в турнире в Абу-Даби: «С каждым матчем я чувствовала себя все увереннее и увереннее»

Алина Савинова
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась впечатлениями от победы в турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В финальном матче 24-летняя спортсменка обыграла россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:1, 6:4.

«Я приехала на этот турнир без каких-либо ожиданий, потому что у меня были некоторые проблемы в Мельбурне, и мне нужно было время, чтобы вернуться на корт. Я просто старалась сыграть как можно больше матчей. Очень горжусь этой неделей. С каждым матчем я чувствовала себя все увереннее и увереннее», — приводит пресс-служба WTA слова Рыбакиной.

Рыбакина выиграла седьмой титул WTA в карьере и второй в текущем сезоне. 7 января она стала победительницей турнира в Брисбене, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко.

Источник: WTA
Теннис
Елена Рыбакина
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