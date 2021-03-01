Кудерметова покинула топ-10 чемпионской гонки WTA
Польская теннисистка Ига Свентек поднялась на шестую строчку в чемпионской гонке WTA.
Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, опустилась с 10-й на 11-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 1 марта
1 (1*). Наоми Осака (Япония) — 2185
2 (2). Дженнифер Брэйди (США) — 1486
3 (3). Серена Уильямс (США) — 965
4 (4). Каролина Мухова (Чехия) — 910
5 (5). Эшли Барти (Австралия) — 901
6 (22). Ига Свентек (Польша) — 765.
7 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 711
8 (7). Элисе Мертенс (Бельгия) — 710
9 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 600
10 (9). Симона Халеп (Румыния) — 530
11 (10). Вероника Кудерметова (Россия) — 491. ...
14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 460...
24 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 370...
43 (39). Анастасия Потапова (Россия) — 162...
48 (57). Людмила Самсонова (Россия) — 137...
59 (55). Варвара Грачёва (Россия) — 116...
76 (69). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 96...
79 (71). Вера Звонарёва (Россия) — 95...
84 (77). Анастасия Гасанова (Россия) — 80...
86 (78). Светлана Кузнецова (Россия) — 71
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