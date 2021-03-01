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Шарапова вошла в топ-10 богатейших self-made женщин России

15:16
Мария Шарапова. Фото AFP
Мария Шарапова. Фото AFP
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Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в первую десятку рейтинга богатейших женщин России, заработавших свое состояние самостоятельно.

Рейтинг опубликовал журнал Forbes на своем сайте.

Шарапова занимает десятое место и явлется едиснтвенной спортсменкой в этом списке.

Состояние 33-летней Шараповой составляет порядка 200 миллионов долларов.

На первом месте идет российский предприниматель, основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние оценивается в 10,1 миллиарда долларов.

Шарапова пять раз побеждала на турнирах серии «Большого шлема». Она объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.

С полным списком self-made женщин России можно ознакомиться по ссылке.

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