Кудерметова победила Андрееску и прошла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Аделаиде (Австралия).
Во втором круге спортсменка выиграла у Бьянки Андрееску из Канады в двух сетах — 6:4, 6:0.
В четвертьфинале Кудерметова встретится с победителем матча Елена Остапенко (Латвия, 7) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния).
Кудерметова осталась единственной представительницей России на турнире — сегодня, 4 января другая россиянка Людмила Самсонова уступила Арине Соболенко из Белоруссии.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Призовой фонд 826 837 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 4) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:4, 6:0
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