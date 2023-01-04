Рыбакина проиграла Костюк в трех сетах во втором круге турнира в Аделаиде
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла пройти в четвертьфинал турнира WTA в Аделаиде (Австралия).
Во втором круге спортсменка уступила украинке Марте Костюк в трех сетах — 7:6 (7:5), 2:6, 3:6.
В четвертьфинале Костюк сыграет с победителем матча Онс Жабер (Тунис, 1) — Сорана Кирстя (Румыния)
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Призовой фонд 826 837 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Марта Костюк (Украина, Q) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:3
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