Кудерметова и Вондроушова вышли в полуфинал парного турнира в Берлине
14:38
16 июня российская теннисистка Вероника Кудерметова и чешка Маркета Вондроушова выиграли у чилийки Алексы Гуарачи и американки Дезайри Кравчук — 7:6 (7:4), 7:5.
Встреча продолжалась 1 час и 26 минут.
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова/Маркета Вондроушова (Россия/Чехия) — Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук (Чили/США, 3) — 7:6 (7:4), 7:5
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