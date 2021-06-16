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Кудерметова и Вондроушова вышли в полуфинал парного турнира в Берлине

14:38
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16 июня российская теннисистка Вероника Кудерметова и чешка Маркета Вондроушова выиграли у чилийки Алексы Гуарачи и американки Дезайри Кравчук — 7:6 (7:4), 7:5.

Встреча продолжалась 1 час и 26 минут.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова/Маркета Вондроушова (Россия/Чехия) — Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук (Чили/США, 3) — 7:6 (7:4), 7:5

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