Александрова во втором круге турнира в Берлине победила Свитолину, отыграв 7 сетболов

Российская теннисистка Екатерина Александрова в 1/8 финала турнира в Берлине обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Россиянка сделала 6 эйсов, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету украинки 7 подач навылет и 4 ошибки на второй подаче, а также один реализованный брейк-пойнт. При этом Александрова во втором сете отыграла 7 сетболов при счете 3:5.

В четвертьфинале турнира Александрова встретится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Петра Мартич (Хорватия).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 2) — 6:4, 7:5