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Сегодня, 08:15

Кудерметова и Саккари разыграют последнюю путевку на Итоговый турнир WTA

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянка Дарья Касаткина и белоруска Арина Соболенко квалифицировались на Итоговый турнир WTA.

Ранее это сделали Ига Свентек, Онс Жабер, Джессика Пегула и Кори Гауфф. Таким образом, осталось одно место для участия в Итоговом турнире, за которое поборятся Вероника Кудерметова и Мария Саккари.

При этом Кудерметова и Саккари встретятся в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре. Победительница получит право на участие в Итоговом турнире WTA.

Вероника Кудерметова
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