Касаткина уступила Калинской в 1/8 финала турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Дарья Касаткина в 1/8 финала турнира в Гвадалахаре уступила соотечественнице Анне Калинской со счетом 2:6, 6:2, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. На счету 25-летней Касаткиной 2 двойные ошибки, 6 реализованных брейк-пойнта из 14 и 5 отыгранных матчбола, у 23-летней Калинской 4 ошибки на второй подаче и 7 реализованных брейк-пойнта из 13.

Ранее Касаткина обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA.

В четвертьфинале 73-я ракетка мира встретится с Марией Боузковой из Чехии, которая ранее обыграла Людмилу Самсонову.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Анна Калинская (Россия) — Дарья Касаткина (Россия, 7) — 6:2, 2:6, 6:3