Кристина Плишкова вышла в полуфинал турнира в Ташкенте

Чешка Кристина Плишкова обыграла представительницу Словакии Викторию Кузьмову в четвертьфинале турнира в Ташкенте — 6:3, 6:4.

Их матч продолжался 1 час 15 минут. А полуфинале Плишкова сыграет с победительницей пары ван Эйтванк А/Пармантье.

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кристина Плишкова (Чехия, 5) — Виктория Кузьмова (Словакия, 1) — 6:3, 6:4

Сорана Кирстя (Румыния, 8) — Данка Ковинич (Черногория) — 7:5, 5:7, 6:1