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Крейчикова обыграла Дияс и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

03:02

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла Зарину Дияс из Казахстана со счетом 6:4, 3:6, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. 25-летняя чешка сделала 7 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 14.

В третьем круге турнира Крейчикова встретится с американкой Амандой Анисимовой.

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Сергей Разин все материалы автора
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