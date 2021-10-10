Крейчикова обыграла Дияс и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
03:02
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла Зарину Дияс из Казахстана со счетом 6:4, 3:6, 6:1.
Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. 25-летняя чешка сделала 7 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 14.
В третьем круге турнира Крейчикова встретится с американкой Амандой Анисимовой.
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