Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:15

Корнеева не понимает, почему ее так часто проверяют на допинг

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпионка юниорского Australian Open и «Ролан Гаррос» Алина Корнеева рассказала «СЭ» о сложностях процедуры допинг-тестирования.

— Российских теннисистов почему-то любят тестировать на допинг. Вы часто проходите допинг-контроль?

— Знаете, это даже немного странно. Я спрашивала других девочек, их ни разу еще не проверяли, а меня в 16 лет уже пять раз. В Австралии и на «Ролан Гаррос» за весь турнир они проверили только меня. Непонятно почему. На Уимблдоне тоже сразу проверили. Но я уже проще к этому отношусь.

— Насколько эта процедура дискомфортная?

— Вообще все равно. Мне с детства папа объяснял, как это все будет проходить. В первый раз, конечно, было неловко, но в последний — на Уимблдоне — девушка сказала, что я как профессионал, быстро все сделала.

— Сколько занимает весь процесс?

— У всех по-разному. Есть знакомые, которые проходили допинг-контроль восемь часов, потому что не всегда хочется в туалет, приходится пить много воды. В последний раз, кажется, я все прошла за полчаса.

Полностью интервью Алины Корнеевой «СЭ» — здесь

Теннис
Алина Корнеева
0
Читайте также
55 главных талантов России-2023. Ежегодный рейтинг «СЭ»
Андрей Чернышов стал героем «Разговора по пятницам»
Тела пропавших две недели назад мужчины и женщины нашли под Иркутском
Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ на военно-морскую базу Новороссийска
На Урале двое мужчин избили девушку из-за голубых волос
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корнеева — о сестрах Уильямс: «Серена вовремя закончила, а Винус уже здоровью вредит»

Корнеева объяснила, почему оказалась в большом теннисе вместо волейбола
Новости
RSS RSS
Все новости