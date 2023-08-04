Корнеева объяснила, почему оказалась в большом теннисе вместо волейбола

Чемпионка юниорского Australian Open и «Ролан Гаррос» Алина Корнеева рассказала «СЭ» о том, кто привел ее в большой теннис.

— Папа у вас бронзовый призер Олимпиады-2008 по волейболу, брат тоже профессионально им занимается. Почему вы попали в теннис, а не в волейбол?

— Я тоже задаюсь этим вопросом. (Смеется.) Мама, по-моему, сказала, что нашей семье уже хватит командного спорта, нужно что-то личное. Бабушка хотела, чтобы я пошла в большой теннис. Это красивый вид спорта, да и родители всегда за ним следили. Вот так я и оказалась здесь.

— То есть в теннис вас привела бабушка?

— Все-таки это было больше решение мамы.

Полностью интервью Алины Корнеевой «СЭ» — здесь