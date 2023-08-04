Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:30

Корнеева объяснила, почему оказалась в большом теннисе вместо волейбола

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпионка юниорского Australian Open и «Ролан Гаррос» Алина Корнеева рассказала «СЭ» о том, кто привел ее в большой теннис.

— Папа у вас бронзовый призер Олимпиады-2008 по волейболу, брат тоже профессионально им занимается. Почему вы попали в теннис, а не в волейбол?

— Я тоже задаюсь этим вопросом. (Смеется.) Мама, по-моему, сказала, что нашей семье уже хватит командного спорта, нужно что-то личное. Бабушка хотела, чтобы я пошла в большой теннис. Это красивый вид спорта, да и родители всегда за ним следили. Вот так я и оказалась здесь.

— То есть в теннис вас привела бабушка?

— Все-таки это было больше решение мамы.

Полностью интервью Алины Корнеевой «СЭ» — здесь

Волейбол
Теннис
Алина Корнеева
0
Читайте также
55 главных талантов России-2023. Ежегодный рейтинг «СЭ»
Андрей Чернышов стал героем «Разговора по пятницам»
Тела пропавших две недели назад мужчины и женщины нашли под Иркутском
Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ на военно-морскую базу Новороссийска
На Урале двое мужчин избили девушку из-за голубых волос
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корнеева не понимает, почему ее так часто проверяют на допинг

Корнеева рассказала, почему ушла из академии Рафаэля Надаля
Новости
RSS RSS
Все новости