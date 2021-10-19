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Корне вышла во второй круг Кубка Кремля

14:51
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Французская теннисистка Ализе Корне в первом круге Кубка Кремля обыграла швейцарку Штефани Фегеле со счетом 6:1, 6:2.

Во втором круге Корне встретится с китаянкой Ван Синьюй.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ализе Корне (Франция) — Штефани Фегеле (Швейцария, Q) — 6:1, 6:2

Тереза Мартинцова (Чехия) — Ирина Мария Бара (Румыния, Q) — 6:0, 7:5

Анетт Контавейт (Эстония, 9) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:3

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Роман Шишов все материалы автора
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