Корне вышла во второй круг Кубка Кремля
14:51
Французская теннисистка Ализе Корне в первом круге Кубка Кремля обыграла швейцарку Штефани Фегеле со счетом 6:1, 6:2.
Во втором круге Корне встретится с китаянкой Ван Синьюй.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ализе Корне (Франция) — Штефани Фегеле (Швейцария, Q) — 6:1, 6:2
Тереза Мартинцова (Чехия) — Ирина Мария Бара (Румыния, Q) — 6:0, 7:5
Анетт Контавейт (Эстония, 9) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:3
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