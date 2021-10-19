Грачева прошла во второй круг турнира WTA в Испании
16:31
Российская теннисистка Варвара Грачева прошла в следующий раунд турнира WTA в Испании.
В первом круге она победила Сару Соррибес Тормо со счетом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 3 часа 30 минут.
В следующем круге Грачева встретится с Энн Ли из США.
Тенерифе (Испания)
Турнир WTA Tenerife Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Грачева (Россия) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 3) — 6:4, 5:7, 7:6 (7:4)
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