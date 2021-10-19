Грачева прошла во второй круг турнира WTA в Испании

Российская теннисистка Варвара Грачева прошла в следующий раунд турнира WTA в Испании.

В первом круге она победила Сару Соррибес Тормо со счетом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 3 часа 30 минут.

В следующем круге Грачева встретится с Энн Ли из США.

Тенерифе (Испания)

Турнир WTA Tenerife Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Россия) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 3) — 6:4, 5:7, 7:6 (7:4)