Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Грачева прошла во второй круг турнира WTA в Испании

16:31
Теги:

Российская теннисистка Варвара Грачева прошла в следующий раунд турнира WTA в Испании.

В первом круге она победила Сару Соррибес Тормо со счетом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 3 часа 30 минут.

В следующем круге Грачева встретится с Энн Ли из США.

Тенерифе (Испания)

Турнир WTA Tenerife Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Россия) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 3) — 6:4, 5:7, 7:6 (7:4)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Белково-углеводное чередование — что это за диета: питание бодибилдеров или хороший способ похудеть?
Голикова предложила объявить 30 октября–7 ноября нерабочими днями
0