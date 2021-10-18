Касаткина проиграла Калининой в первом круге Кубка Кремля
21:51
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пройти во второй круг Кубка Кремля.
В первом круге она проиграла Ангелине Калининой со счетом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
В следующем раунде Калинина сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Онс Жабер (Тунис).
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:2, 6:3
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