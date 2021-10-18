Касаткина проиграла Калининой в первом круге Кубка Кремля

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пройти во второй круг Кубка Кремля.

В первом круге она проиграла Ангелине Калининой со счетом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

В следующем раунде Калинина сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Онс Жабер (Тунис).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:2, 6:3