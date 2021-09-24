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Контавейт в четвертьфинале турнира в Остраве обыграла Белинду Бенчич

22:28
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Эстонка Анетт Контавейт обыграла швейцарку Белинду Бенчич (6:4, 6:3) в 1/4 финала турнира в чешской Остраве.

В полуфинале Контавейт сыграет с чешкой Петрой Квитовой.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анетт Контавейт (Эстония) — Белинда Бенчич (Швейцария, 3) — 6:4, 6:3

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Виктория Кравченко все материалы автора

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