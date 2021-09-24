Контавейт в четвертьфинале турнира в Остраве обыграла Белинду Бенчич
22:28
Эстонка Анетт Контавейт обыграла швейцарку Белинду Бенчич (6:4, 6:3) в 1/4 финала турнира в чешской Остраве.
В полуфинале Контавейт сыграет с чешкой Петрой Квитовой.
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анетт Контавейт (Эстония) — Белинда Бенчич (Швейцария, 3) — 6:4, 6:3
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