18-летняя Радукану уволила тренера, который привел ее к победе на US Open
09:33
18-летняя британка Эмма Радукану, которая стала суперзвездой после сенсационной победы на US Open, объявила о завершении сотрудничества с тренером Эндрю Ричардсом, который помог ей добиться триумфа в Нью-Йорке.
Специалист был нанят только для работы на летней серии турниров, и планов продолжить с ним сотрудничество в настоящее время нет.
«На этом этапе карьеры мне нужен кто-то, имеющий опыт работы на турнирах WTA на самом высоком уровне», — объяснила спортсменка, которая еще в середине августа занимала 150-ю строчку в мировом рейтинге и не могла претендовать на участие в крупных соревнованиях без прохождения сложной квалификации.
Сейчас Радукану — 22-й номер рейтинга и желанная участница любого турнира.
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