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18-летняя Радукану уволила тренера, который привел ее к победе на US Open

09:33

18-летняя британка Эмма Радукану, которая стала суперзвездой после сенсационной победы на US Open, объявила о завершении сотрудничества с тренером Эндрю Ричардсом, который помог ей добиться триумфа в Нью-Йорке.

Специалист был нанят только для работы на летней серии турниров, и планов продолжить с ним сотрудничество в настоящее время нет.

«На этом этапе карьеры мне нужен кто-то, имеющий опыт работы на турнирах WTA на самом высоком уровне», — объяснила спортсменка, которая еще в середине августа занимала 150-ю строчку в мировом рейтинге и не могла претендовать на участие в крупных соревнованиях без прохождения сложной квалификации.

Сейчас Радукану — 22-й номер рейтинга и желанная участница любого турнира.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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