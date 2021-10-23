Саккари: «Победа на «Большом шлеме» ко мне придет если не в следующем году, то позже»

Греческая теннисистка Мария Саккари ответила на вопрос, готова ли она к победе на «Большом шлеме».

«Я думаю, да. Я была близка к этому несколько раз, была в одном очке от финала «Ролан Гаррос», но быть близко и выиграть — это разные вещи. Я думаю, победа на «Шлеме» ко мне придет, если не в следующем году, то позже. После двух полуфиналов на «Шлемах» ты уже чувствуешь себя готовой сделать следующий шаг», — приводит слова Саккари официальный сайт Кубка Кремля.

Саккари в 2021 году дошла до полуфиналов US Open и «Ролан Гаррос».