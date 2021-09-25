Контавейт вышла в финал турнира в Остраве
18:39
Представительница Эстонии Аннет Контавейт вышла в финале турнира в Остраве. В полуфинале она переиграла хозяйку корта Петру Квитову в двух сетах — 6:0, 6:4.
Соперницей Контавейт в финале станет итальянка Мария Саккари.
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Анетт Контавейт (Эстония) — Петра Квитова (Чехия, 2) — 6:0, 6:4
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