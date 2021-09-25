Контавейт вышла в финал турнира в Остраве

Представительница Эстонии Аннет Контавейт вышла в финале турнира в Остраве. В полуфинале она переиграла хозяйку корта Петру Квитову в двух сетах — 6:0, 6:4.

Соперницей Контавейт в финале станет итальянка Мария Саккари.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Анетт Контавейт (Эстония) — Петра Квитова (Чехия, 2) — 6:0, 6:4