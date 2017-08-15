Кис во втором круге турнира в Цинциннати сыграет с Касаткиной, Путинцева - с Кузнецовой

Американская теннисистка Мэдисон Кис в первом круге турнира WTA в Цинциннати обыграла свою соотечественницу Коко Вандевэй - 6:4, 3:6, 6:3. В следующем раунде она сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

В еще одном поединке представительница Казахстана Юлия Путинцева обыграла парагвайку Веронику Сепеде Ройг. Во втором круге она встретится со Светланой Кузнецовой.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 536 154 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кис (США, 16) - Вандевэй (США) - 6:4, 3:6, 6:3

Путинцева (Казахстан) - Сепеде Ройг (Парагвай) - 6:4, 3:6, 6:3