Кербер вышла во второй раунд Australian Open

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер в первом раунде Australian Open обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто со счетом 6:2, 6:2.

Во втором раунде 17-я ракетка мира встретится с австралийкой Присциллой Хон, которая обыграла украинку Катерину Козлову со счетом 6:3, 6:4.

В другом матче британка Хэрриет Дарт обыграла японку Мисаки Дои (2:6, 6:4, 7:6).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелик Кербер (Германия, 17) — Элизабетта Коччаретто (Италия, Q) — 6:2, 6:2

Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — Мисаки Дои (Япония) — 2:6, 6:4, 7:6(10:6)

Присцилла Хон (Австралия, WC) — Катерина Козлова (Украина) — 6:3, 6:4