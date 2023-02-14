Касаткина вышла во второй круг турнира в Дохе
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла канадку Ребекку Марино в первом круге турнира WTA 500 в Дохе (Катар).
Матч продолжался 1 час 41 минуту и завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:2.
8-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету 75-й ракетки мира Марино 1 эйс, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
Во втором круге турнира Касаткина сыграет с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, 6) — Ребекка Марино (Канада) — 7:6 (7:5), 6:2
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