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Касаткина похвалила трудолюбие Соболенко: «Она прилагает 1000-процентные усилия»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о победе Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии-2023.

«Я не знаю, видят это люди или нет, но за пределами тенниса было абсолютно заметно, что Соболенко прилагает 1000-процентные усилия, чтобы выиграть турнир «Большого шлема». Это очень важная вещь, и она говорила об этом много раз. Болельщики также могли видеть на прошлых «Шлемах», как это было важно для Арины, и иногда она была слишком жtсткой к себе, потому что хотела добиться цели. Это нормально — если ты чего-то так сильно хочешь, то нервничаешь. Когда Соболенко победила, то будто сняла с себя огромное давление. Арина полностью этого заслуживает. Она одна из самых трудолюбивых в туре», — приводит слова Касаткиной Tennis up to date.

24-летняя Соболенко впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Также на ее счету 18 побед на турнирах WTA (из них 12 в одиночном разряде).

Источник: Tennis up to date
Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Дарья Касаткина
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