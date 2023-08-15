Блинкова проиграла Квитовой в первом круге турнира в Цинциннати
Россиянка Анна Блинкова проиграла чешке Петре Квитовой в первом круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) — 6:7 (2:7), 0:6. Матч длился 1 час 31 минуту.
Блинкова за игру сделала 1 эйс, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. У Квитовой — 3 эйса, 8 двойнызх ошибок и 4 из 8 реализованных брейк-пойнтов.
9-я ракетка мира в следующем круга встретится с победительницей матче Линда Носкова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Петра Квитова (Чехия, 9) — Анна Блинкова (Россия) — 7:6 (7:2), 6:0
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