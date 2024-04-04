Касаткина вышла в третий круг турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу во втором круге турнира в Чарльстоне. В трех сетах она переиграла американку Эшлин Крюгер — 6:3, 0:6, 6:1.

Матч длился 1 час 49 минут. 26-летняя россиянка 1 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 12).

Следующей соперницей Касаткиной будет Ангелина Калинина из Украины.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 4) — Эшлин Крюгер (США) — 6:3, 0:6, 6:1

Эмма Наварро (США, 10) — Кэти Волынец (США, Q) — 6:1, 6:1