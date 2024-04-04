Азаренко переиграла Коччаретто и вышла в третий круг турнира в Чарльстоне

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира в Чарльстоне. В двух сетах она переиграла итальянку Элизабетту Коччаретто — 6:1, 6:2. Следующей соперницей Азаренко будет победительница матча Тэйлор Таунсенд (США) — Екатерина Александрова (Россия).

Также в третий круг вышла украинка Ангелина Калинина, которая обыграла датчанку Каролин Возняцки (6:2, 6:3), где встретится с победителем матча Дарья Касаткина (Россия) — Эшлин Крюгер (США).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 12) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:1, 6:2

Астра Шарма (Австралия, LL) — Леся Цуренко (Украина, 16) — 6:4, 6:0

Ангелина Калинина (Украина, 15) — Каролин Возняцки (Дания, WC) — 6:2, 6:3