Касаткина вышла в полуфинал турнира в Мельбурне

Россиянка Дарья Касаткина одержала победу в четвертьфинале турнира в Мельбурне. В двух сетах она переиграла хорватку Петру Мартич.

В полуйфинале Касаткина встретится с американкой Дэниэлл Коллинз, которая переиграла Ребекку Петерсон.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Phillip Island Trophy

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:0, 6:4