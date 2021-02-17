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Касаткина вышла в полуфинал турнира в Мельбурне

05:57
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Россиянка Дарья Касаткина одержала победу в четвертьфинале турнира в Мельбурне. В двух сетах она переиграла хорватку Петру Мартич.

В полуйфинале Касаткина встретится с американкой Дэниэлл Коллинз, которая переиграла Ребекку Петерсон.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Phillip Island Trophy

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:0, 6:4

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/wta/phillipislandtrophy/2021/11/3/

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