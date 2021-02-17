Касаткина вышла в полуфинал турнира в Мельбурне
05:57
Россиянка Дарья Касаткина одержала победу в четвертьфинале турнира в Мельбурне. В двух сетах она переиграла хорватку Петру Мартич.
В полуйфинале Касаткина встретится с американкой Дэниэлл Коллинз, которая переиграла Ребекку Петерсон.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Phillip Island Trophy
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дарья Касаткина (Россия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:0, 6:4
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/wta/phillipislandtrophy/2021/11/3/
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