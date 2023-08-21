Касаткина вновь стала первой ракеткой России

Читать «СЭ» в

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.

Первое место занимает Ига Свентек из Польши, на второй строчке белоруска Арина Соболенко, замыкает тройку американка Джессика Пегула.

Людмила Самсонова опустилась с 12-го на 14-е место, Дарья Касаткина осталась на 13-й строчке. Таким образом, Касаткина вновь стала первой ракеткой России.

Обновленный рейтинг WTA (21 августа):

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9955 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746;

3 (3). Джессика Пегула (США) — 5945;

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5670;

5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4831;

6 (7). Кори Гауфф (США) — 4595;

7 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 3820;

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3585;

9 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3400;

10 (17). Каролина Мухова (Чехия) — 2995...

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2780...

14 (12). Людмила Самсонова (Россия) — 2745;

16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2480...

22 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2065...

27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1675...

39 (37). Анна Блинкова (Россия) — 1283...

64 (64). Элина Аванесян (Россия) — 901...

67 (67). Мирра Андреева (Россия) — 879...

78 (80). Камилла Рахимова (Россия) — 832...

85 (87). Диана Шнайдер (Россия) — 772...

87 (76). Анна Калинская (Россия) — 755...

99 (100). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 720.