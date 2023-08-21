Александрова вышла во второй круг турнира в Кливленде
Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира в Кливленде обыграла румынку Патричу Марию Тиг со счетом 6:1, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. На счету 28-летней россиянки 11 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
Во втором круге Александрова встретится с победительницей матча Эмма Наварро (США) — Александра Соснович (Белоруссия).
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 4) — Патрича Мария Тиг (Румыния) — 6:1, 6:4
Новости