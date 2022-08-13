Касаткина в первом матче на турнире в Цинциннати сыграет против Анисимовой
В США прошла жеребьевка основной сетки турнира WTA в Цинциннати.
В первом матче первая ракетка России Дарья Касаткина встретится с Амандой Анисимовой (США), Вероника Кудерметова сыграет с Барборой Крейчиковой (Чехия), а Екатерина Александрова — с Лейлой Фернандес (Канада).
Турнир в Цинциннати пройдет с 14 по 22 августа.
Drumroll for the @WTA #CincyTennis Main Draw! ? pic.twitter.com/ujZZdoLwP3— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 12, 2022
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