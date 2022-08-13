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Сегодня, 02:10

Касаткина в первом матче на турнире в Цинциннати сыграет против Анисимовой

Сергей Разин
корреспондент
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В США прошла жеребьевка основной сетки турнира WTA в Цинциннати.

В первом матче первая ракетка России Дарья Касаткина встретится с Амандой Анисимовой (США), Вероника Кудерметова сыграет с Барборой Крейчиковой (Чехия), а Екатерина Александрова — с Лейлой Фернандес (Канада).

Турнир в Цинциннати пройдет с 14 по 22 августа.

Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
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