Пегула победила Путинцеву и вышла в полуфинал турнира в Торонто
Джессика Пегула из США стала полуфиналисткой теннисного турнира в Торонто.
В 1/4 финала она в двух сетах с одинаковым счетом 6:3, 6:3 переиграла Юлию Путинцеву из Казахстана.
Следующей соперницей Пегулы станет румынка Симона Халеп.
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джессика Пегула (США, 7) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 6:3
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