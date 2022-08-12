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Сегодня, 23:40

Пегула победила Путинцеву и вышла в полуфинал турнира в Торонто

Иван Шитик
Корреспондент
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Джессика Пегула из США стала полуфиналисткой теннисного турнира в Торонто.

В 1/4 финала она в двух сетах с одинаковым счетом 6:3, 6:3 переиграла Юлию Путинцеву из Казахстана.

Следующей соперницей Пегулы станет румынка Симона Халеп.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 7) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 6:3

Джессика Пегула
Симона Халеп
Юлия Путинцева
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