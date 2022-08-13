Гауфф и Пегула вышли в полуфинал турнира в Торонто

Американские теннисистки Кори Гауфф и Джессика Пегула в четвертьфинале парного турнира в Торонто обыграли Дезире Кравчик (США) и Деми Схюрс (Нидерланды).

Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счетом 6:3, 2:6, 10:3. Гауфф и Пегула сделали 3 эйса и 5 двойных ошибок, а также реализовали 3 брейк-пойнта из 5.

В полуфинале Гауфф и Пегула встретятся с победительницами матча София Кенин (США) / Юлия Путинцева (Казахстан) — Мэдисон Киз (США) / Саня Мирза (Индия).