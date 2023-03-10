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Сегодня, 06:15

Касаткина в паре с Тревизан проиграла в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Россиянка Дарья Касаткина и итальянка Мартина Тревизан потерпели поражение в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В трех сетах они проиграли швейцаркам Белинде Бенчич и Жиль Тайхманн.

Следующими соперницами швейцарской пары станет россиянка Александра Панова и американка Алисия Паркс, которые обыграли мексиканку Джулиану Олмос и китаянку Чжан Шуай.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Белинда Бенчич/Жиль Тайхманн (Швейцария) — Дарья Касаткина/Мартина Тревизан (Россия/Италия) — 6:2, 4:6, 10:8

Александра Панова/Алисия Паркс (Россия/США) — Джулиана Олмос/Чжан Шуай (Мексика/Китай, 7) — 6:4, 7:6 (7:4)

Теннис
Дарья Касаткина
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