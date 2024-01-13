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Касаткина о финале Аделаиды-2023: «Здорово, что теперь мы можем мирно находиться с Остапенко на одном корте»

Руслан Минаев
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Дарья Касаткина (справа) и Елена Остапенко.
Фото AFP

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала поражение от представительницы Латвии Елены Остапенко (3:6, 2:6) в финале турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

«Сначала хочу поздравить Алену с отличной неделей. Раньше у нас были сложности, но сейчас я рада, что мы может быть на одном корте в мирной обстановке. Это здорово.

Спасибо супервайзерам и судьям на выше. Вам иногда с нами приходится тяжело. Это как с детьми, нужно принимать их такими, какие они есть», — сказала 26-летняя теннисистка после игры.

Касаткина за карьеру проиграла 8 из 14 финалов на турнирах WTA. У россиянки три поражения на последних трех турнирах — от швейцарки Белинды Бенчич в финале Аделаиды-2023 и от американки Мэдисон Киз в финале Истборна-2023.

26-летняя Остапенко выиграла седьмой турнир WTA в карьере (15 финалов).

Теннис
Дарья Касаткина
Елена Остапенко
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