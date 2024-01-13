Остапенко — Касаткиной: «Надеюсь, мы сыграем еще много финалов»

Латвийская теннисистка Елена Остапенко обратилась к россиянке Дарье Касаткиной после победы в финале турнира в Аделаиде. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2.

«Хотела бы поздравить Дарью с отличной неделей. Это была хорошая неделя для тебя и твоей команды. Надеюсь, мы сыграем еще много финалов, ведь мы хорошие друзья. Мне очень приятно делить с тобой корт. Желаю удачи на следующей неделе на Australian Open. Большое спасибо судье на вышке. Как сказала Дарья, с нами иногда бывает нелегко. Мы очень злимся», — сказала Остапенко.

26-летняя Остапенко выиграла 6 титул WTA в одиночном разряде. По итогам недели она вернется в топ-10.