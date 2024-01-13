Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:56

Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дарья Касаткина.
Фото AFP

Россиянка Дарья Касаткина не смогла выиграть титул на турнире WTA в Аделаиде (Австралия).

В финале 26-летняя теннисистка уступила представительнице Латвии Елене Остапенко со счетом 3:6, 2:6. Матч длился 1 час 16 минут.

Касаткина за игру сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнт из 7. У Остапенко — 3 эйса, 2 двойная ошибка и 5 из 9 реализованных брейк-пойнта.

Касаткина за карьеру проиграла 8 из 14 финалов на турнирах WTA. У россиянки три поражения на последних трех турнирах — от швейцарки Белинды Бенчич в финале Аделаиды-2023 и от американки Мэдисон Киз в финале Истборна-2023.

26-летняя Остапенко выиграла седьмой турнир WTA в карьере (15 финалов).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Елена Остапенко (Латвия, 6) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:3, 6:2

Теннис
Дарья Касаткина
Елена Остапенко
6
3
Читайте также
Биатлонистки Тильда Йоханссон, Хло Шевелье и Анна Вайдель объявили о паузе в карьере
Колумбию могут лишить флага на Олимпиаде-2024 в Париже
Британские СМИ раскрыли подробности смерти королевы Елизаветы II
Пожар на складе в Санкт-Петербурге локализовали
Пожар на складе в Санкт-Петербурге сняли с коптера
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хаочин и Олмос стали победительницами парного турнира в Хобарте

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости