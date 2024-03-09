Потапова сыграет с Подороска в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Надя Подороска одержала победу над Кайлой Дэй во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах аргентинская теннисистка обыграла американку — 7:6 (7:3), 6:4.
Матч длился 2 часа 17 минут.
В третьем раунде Подороска сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой, которая победила Марию Боузкову из Чехии.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Надя Подороска (Аргентина, LL) — Кайла Дэй (США, LL) — 7:6 (7:3), 6:4
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