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9 марта, 09:54

Потапова сыграет с Подороска в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

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Надя Подороска одержала победу над Кайлой Дэй во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах аргентинская теннисистка обыграла американку — 7:6 (7:3), 6:4.

Матч длился 2 часа 17 минут.

В третьем раунде Подороска сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой, которая победила Марию Боузкову из Чехии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Надя Подороска (Аргентина, LL) — Кайла Дэй (США, LL) — 7:6 (7:3), 6:4

Теннис
Анастасия Потапова
Надя Подороска
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