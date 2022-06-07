Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе

Россиянка Екатерина Александрова с победы стартовала в турнире в голландском Хертогенбосе. На старте соревнований она победила Даяну Ястремскую с Украины в трех сетах — 2:6, 7:6 (7:1), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. В следующем круге Александрова сыграет с победительницей матча между Ангелиной Калининой (Украина) и Оливией Гадеки (Австралия).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 7) — Даяна Ястремская (Украина) — 2:6, 7:6 (7:1), 6:2

Тамара Зиданшек (Словения, 4) — Армони Тан (Франция) — 1:6, 6:2, 6:4

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Катерина Байндль (Украина) — 6:4, 6:1