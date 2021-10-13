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Калинская проиграла Жабер в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе

07:34
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Российская теннисистка Анна Калинская проиграла Онс Жабер из Туниса в четвертом круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

Россиянка проиграла в двух сетах — 2:6, 2:6.

В четвертьфинале Жабер встретится с Анетт Контавейт из Эстонии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Онс Жабер (Тунис, 12) — Анна Калинская (Россия, Q) — 6:2, 6:2

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Иван Торопцев все материалы автора
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