Кудерметова и Рыбакина вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Вероника Кудерметова и Елена Рыбакина одержали победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В трех сетах они переиграли чешек Марию Боузкову и Люси Градецкую — 1:6, 6:1, 10:3.

Следующими соперницами Кудерметовой и Рыбакиной будут Людмила Киченок и Елена Остапенко.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Мария Боузкова/Люси Градецка (Чехия) — 1:6, 6:1, 10:3