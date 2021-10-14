Кудерметова и Рыбакина вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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Вероника Кудерметова и Елена Рыбакина одержали победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В трех сетах они переиграли чешек Марию Боузкову и Люси Градецкую — 1:6, 6:1, 10:3.
Следующими соперницами Кудерметовой и Рыбакиной будут Людмила Киченок и Елена Остапенко.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Мария Боузкова/Люси Градецка (Чехия) — 1:6, 6:1, 10:3
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